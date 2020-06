Lamezia, Lidia Vescio (PD): “Strade infestate da erbacce, scarsa illuminazione pubblica a Zangarona”

LAMEZIA TERME – ”Su segnalazione di alcuni cittadini di Zangarona, occorre evidenziare diverse situazioni critiche presenti in alcune zone della nostra città.

Tra i problemi evidenti ci sono quelli relativi all’impianto d’illuminazione pubblica: lampioni guasti o non funzionanti, che invece di essere riparati o sostituiti, vengono spenti o continuano a funzionare ad intermittenza, lasciando completamente al buio alcune zone di Zangarona.

Altro problema, che costituisce un pregiudizio al decoro urbano della zona di Zangarona, è quello relativo alla crescita smisurata delle erbacce a bordo delle strade.

Una criticità, la suddetta, che si rileva in tutta la città di Lamezia Terme, anche su una via principale come quella di Via delle Terme oppure Via Salvemini: zone completamente abbandonate a se stesse, strade e marciapiedi infestati da erbacce.

È evidente che mancano interventi ordinari di rimozione delle erbacce che spuntano lungo i bordi delle strade e dei marciapiedi. Siffatta condizione delle strade lametine danneggia il decoro urbano e nel contempo rende impossibile ai cittadini anche una semplice passeggiata.

In quest’ultimo periodo, a causa della pandemia di Covid-19, i cittadini che hanno ripreso l’abitudine a fare lunghe passeggiate o a svolgere attività motoria per le strade, hanno rilevato la situazione anzidetta, ritenendo necessario un immediato intervento da parte dell’amministrazione.

Si auspica quindi, al più presto, una vasta e impegnativa operazione di cura del decoro urbano, con la rimozione delle erbacce infestanti lati delle strade e marciapiedi, al fine, altresì, di rendere più pulite tutte le vie della città”.

Lidia Vescio – Partito Democratico Lamezia Terme