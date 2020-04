Lamezia, M5S interviene su Turismo in tempi di Covid-19

LAMEZIA TERME – “In vista della prossima stagione estiva e nell’attesa di capire come evolverà la pandemia di Covid-19, il Movimento 5 Stelle di Lamezia Terme non può e non vuole tralasciare uno dei settori trainanti dell’economia calabrese ovvero il turismo.

È ormai risaputo che l’attuale emergenza sanitaria proseguirà per molto tempo, probabilmente fino alla scoperta di un vaccino adatto a debellare il virus, quindi la stagione turistica e l’indotto economico che ne deriva verranno colpiti in pieno da tale emergenza, portando seri problemi economici a tutto il settore.

In quest’ottica così complessa, il turismo deve diventare sempre più sostenibile e quest’estate l’unico praticabile sarà quello di prossimità. Ma l’apparente limitazione si può trasformare in una grande opportunità in grado di farci riscoprire le meraviglie della nostra Regione e del comprensorio lametino (una sinfonia che va dal mare alla montagna, passando per l’archeologia, l’arte, l’artigianato, i sapori, una esplosione di natura viva…) e sarà stupendo divenire definitivamente consapevoli del potenziale della nostra terra.

Naturalmente anche per il turismo, come per ogni altro settore produttivo, non sarà facile convivere con il nuovo stile di vita che ci accompagnerà per i prossimi mesi. Diventa quindi obbligatorio cercare di adeguarsi alla nuova situazione, salvaguardando la salute e il fattore economico che deriva dal turismo.

Proprio per questo il governo sta già approntando un piano di incentivi che dovranno essere poi coordinati con le strategie locali, sia regionali che comunali.

Chiediamo perciò ai nostri organi politici, in primis alla giunta guidata dal sindaco Mascaro, cosa ha già programmato e cosa ha in previsione di fare per sostenere il comparto turistico, sempre nel rispetto delle norme indicate dal governo centrale.

In particolare si chiede quali siano le intenzioni e le linee che vorrà seguire il Comune di Lamezia Terme in merito al piano spiaggia, all’inclusione dei diversamente abili, alla riapertura e fruizione di beni archeologici e parchi, e infine agli eventi che non prevedano assembramenti.

Inoltre, e non da meno, chiediamo quale sia la strategia che intende adottare l’amministrazione comunale in merito ad un’eventuale sospensione di tasse e tributi comunali.

Mai come ora l’opposizione deve in maniera costruttiva proporre soluzioni praticabili in modo condiviso. E il M5S Lamezia offre tutta la sua disponibilità e collaborazione affinché quest’estate Lamezia torni a giocare il ruolo centrale che le compete nella meravigliosa Calabria”.

Meetup 5 Stelle Lamezia Terme

Amici di Beppe Grillo