Lamezia, Mai con Salvini: costituito presidio di contestazione in occasione della visita del leader della Lega

LAMEZIA TERME – È stato convocato un presidio contro il comizio di Salvini a Lamezia, previsto per domani, giovedì 16 gennaio alle ore 18:00, in Piazza Mercato Vecchio.

“Giovedì 16 – si legge in una nota – il leader della Lega Matteo Salvini sarà nella nostra città, a supportare la campagna elettorale di “politici” che ritentano di amministrare il territorio, spesso in combutta con organizzazioni criminali, che hanno già abbondantemente devastato e saccheggiato.

Basti guardare la candidata alla presidenza Jole Santelli, vicesindaco del comune di Cosenza oggi in dissesto finanziario per capire che quello che ci propongono è vecchio e puzza, sporco esattamente quanto il mondo che Salvini vuole proporci, un mondo all’insegna della discriminazione, dell’ignoranza, della cattiveria, della speculazione.

Oggi, quella classe politica che ha negato ai calabresi la possibilità di costruire in questa terra un futuro dignitoso per tutti i suoi cittadini, accetta l’appoggio per fini elettorali di chi prima ha infangato il Sud e ora si traveste da risolutore dei mali del nostro tempo, dimostrando ancora una volta la propria incapacità.

Non dimentichiamo certo che Salvini è il capo del partito che propone per la Calabria e per tutto il Sud, con il federalismo differenziato, lo sganciamento definitivo dal resto del paese, meno risorse al Sud e quindi meno lavoro, meno accesso alle cure, meno tutele sindacali, in generale meno diritti. Noi a tutto questo diciamo No!

Per un lavoro dignitoso e libero dai ricatti,

Per un accesso alle cure che sia veloce e gratuito per tutti,

Per il diritto alla casa,

Per una Calabria inclusiva e solidale.

Ci vediamo giovedì 16 alle ore 18 in Piazza Mercato Vecchio!

Mai con Salvini!

Lamezia non si lega”.