Lamezia Maltrattata e Difendiamo Lamezia chiedono disinfestazione al Parco Impastato

LAMEZIA TERME – “Ieri sera al Parco Impastato e tutto intorno siamo stati invasi da ospiti indesiderati: mosche, formiche e volatili di grandi dimensioni.

Sintomo di una necessità: che si provveda immediatamente alle operazioni di disinfestazione e di sanificazione, per come si usa dire ai giorni del covid-19.

Come mai questa amministrazione è sempre più in difficoltà nel mantenere la città pulita e ordinata?

I parchi con erbacce che più alti di alcuni alberi. I rifiuti che oltre i cassonetti sul corso principale della città danno vita a batteri ed agenti inquinati.

Così non va proprio bene”.

Lamezia Maltrattata

Valentino Francesco Bruno

Difendiamo Lamezia

Antonino Andrea Vescio