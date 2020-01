Lamezia, Martusciello nella sede di Forza Italia venerdì 10 gennaio

LAMEZIA TERME – Si svolgerà venerdì 10 gennaio, alle ore 18:00, presso la sede di Forza Italia su Corso Giovanni Nicotera a Lamezia Terme, l’incontro “La Calabria in Europa” alla presenza dell’Europarlamentare Fulvio Martusciello e del candidato al consiglio regionale della Calabria nella lista di Forza Italia, e per la circoscrizione centro, Francesco De Sarro.

“La presenza dell’onorevole Fulvio Martusciello – afferma Francesco De Sarro – rappresenterà un’occasione importante per discutere di fondi comunitari e del loro corretto utilizzo”. “Troppe volte la cattiva gestione dei fondi comunitari o l’incapacità di utilizzarli – osserva De Sarro – hanno prodotto enormi danni alla nostra regione pregiudicandone possibilità e prospettive di concreto sviluppo”.

“E’ arrivato il momento – conclude De Sarro – di rimediare agli errori del recente passato ed imprimere nel settore quella svolta radicale che i cittadini calabresi attendono da diverso tempo. Competenze e meritocrazia dovranno costituire l’assunto basilare di questo nuovo percorso”.