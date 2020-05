Lamezia, Meetup 5 Stelle interviene su caso tamponi congelati

LAMEZIA TERME – “Martedì mattina il portavoce M5S alla Camera dei Deputati Francesco Sapia ha presentato un esposto in Procura, a seguito della testimonianza di un infermiere del 118, denunciando la presenza di migliaia di tamponi non analizzati conservati nelle celle frigorifere della centrale operativa del 118 a Cosenza. La notizia ha creato scalpore e la Regione Calabria, nella persona del direttore generale della Salute Belcastro, ha subito replicato affermando che non vi è nessuno scandalo in quanto i laboratori di analisi in Calabria fanno fatica ad analizzare tutti i tamponi eseguiti, perciò attualmente vi sono 1500 tamponi conservati secondo il protocollo stabilito a livello nazionale che verranno analizzati in tempi utili a segnalare eventuali positività, anche affidando le analisi a laboratori fuori regione. In seguito al comunicato della Regione sono arrivate altre testimonianze, da parte del consigliere regionale Di Natale e del primario Lopez dell’ospedale di Cetraro, che non solo confermano quanto emerge dalla denuncia dell’operatore del 118 ma aggiungono dettagli inquietanti: tamponi stipati in luoghi e per periodi non idonei alla loro conservazione ottimale e probabili interruzioni della catena del freddo nel trasferimento degli stessi. Tuttora la Regione ha scelto di non intervenire ulteriormente sulla questione e si è chiusa in un silenzio che rassicura ben poco i cittadini calabresi.

Fin qui i fatti, sui quali vale la pena soffermarsi a riflettere. La Presidente della Regione Santelli ha affermato nei giorni scorsi che il numero dei nuovi contagi in Calabria è talmente esiguo da poter permettere l’inizio anticipato della “Fase 2” dell’emergenza rispetto ad altre regioni: ma 1500 tamponi non analizzati sono tanti eppure questo dato non emerge dal quotidiano bollettino regionale sull’andamento della pandemia, come mai? Sempre la Presidente Santelli ha affermato che “i tamponi sono così numerosi da essersi reso necessario il trasferimento degli stessi in Campania per poter essere analizzati”, eppure i numeri parlano chiaro: in Calabria si processano 3,47 tamponi ogni 1000 abitanti, la quota più bassa d’Italia. Non mancano inoltre in regione strutture e apparecchiature adeguate allo svolgimento delle analisi, come ad esempio il laboratorio di Microbiologia dell’ospedale lametino (attualmente inutilizzato): perché si preferisce mandare altrove i campioni da analizzare con inutile dispendio di tempo, risorse ed energie? Ad analizzare i dati forniti dal bollettino giornaliero sui contagi della Regione Calabria si evince inoltre che ogni giorno vengono effettuati circa 1200 tamponi, pari circa alla capacità di analisi giornaliera dei laboratori presenti in regione: allora come mai questo surplus di campioni non processati, da dove vengono i tamponi congelati?

Come Meetup Lamezia 5 Stelle ci auguriamo che la Regione si degni di riferire al più presto ai cittadini su quanto sta accadendo e su quanto si sta intraprendendo per risolvere il problema della lentezza delle operazioni di prelievo ed analisi dei tamponi. Ci piacerebbe anche sentire cos’hanno da dire i rappresentanti lametini eletti in Consiglio regionale (ma pure i candidati non eletti) – che in questi giorni non hanno fatto mancare post e comunicati contro il governo Conte II e a favore di una “Fase 2… a tutti i costi” dai contenuti veramente risibili – sulla gestione dell’emergenza Covid-19 da parte della Regione Calabria e in particolare sulla situazione sanitaria della nostra città. Per quanto ci riguarda ribadiamo con forza la nostra posizione e rilanciamo i dubbi sulla gestione regionale dell’emergenza (alla luce anche della sentenza del TAR calabrese che ha annullato l’ormai ridicolmente famosa ordinanza regionale n°37 e che ha confermato quanto da noi espresso nei precedenti comunicati stampa): solo i corretti comportamenti dei cittadini possono evitare una recrudescenza della pandemia nella nostra regione, vista l’inadeguatezza ormai palese della politica regionale e lo sfacelo del nostro sistema sanitario”.

Meetup Lamezia 5 Stelle

Amici di Beppe Grillo