Lamezia, Miletta (Lamezia Bene Comune): “Salviamo l’ultima palma di Piazza Italia a S.Eufemia”

Lamezia Terme – “In Piazza Italia a S. Eufemia è rimasta una sola delle quasi dieci palme che circondavano la piazza sin dalla sua inaugurazione, oltre dieci anni fa. Stiamo parlando di esemplari piantati addirittura prima della seconda guerra mondiale, che “raccontano” in un certo senso la storia di quella piazza e della comunità di S. Eufemia Lanciamo un appello all’amministrazione comunale perché ci si attivi per salvaguardare l’ultima palma rimasta e per ripiantare quelle che, per via del punteruolo e di altre fenomeni, sono state colpite nel corso degli anni. Chiediamo ci sia un coinvolgimento delle associazioni che si occupano di ambiente e delle realtà associative attive a S. Eufemia.

Salvare l’ultima palma rimasta è un’azione, non solo simbolica, con cui vogliamo trasmettere soprattutto alle nuove generazioni un messaggio di civiltà, sulla salvaguardia dell’ambiente e sullo spirito di cittadinanza come atto di prendersi cura concretamente della propria comunità, a cominciare del proprio quartiere. Ed ha un valore storico per tanti abitanti di S. Eufemia che in quella piazza hanno visto crescere la nostra comunità e oggi, non delegando ma impegnandosi in prima persona, vogliono salvaguardare e migliorare quello che si è realizzato negli anni”.

Fernando Miletta (Lamezia Bene Comune)