Lamezia, Nuovo Cdu incontra vicesindaco per discutere il reddito di cittadinanza

LAMEZIA TERME – “Come promesso, in due precedenti interventi a dicembre e gennaio scorso riguardanti il reddito di cittadinanza, continuiamo a seguire e a portare avanti le idee e le iniziative che riteniamo giuste, valide e propositive. Infatti, nella giornata di ieri, abbiamo avuto un proficuo incontro con il vicesindaco del comune di Lamezia Terme, nonché assessore al personale, Avv. Antonello Bevilacqua, per ribadire e cercare di far attuare le direttive date dal Governo, con apposito decreto pubblicato su Gazzetta Ufficiale, ad inizio gennaio sui fruitori del reddito di cittadinanza. Come noto tali beneficiari, che percepiscono giustamente un incentivo ed un aiuto in attesa di un lavoro stabile, dovrebbero svolgere lavori socialmente utili alla collettività (PUC) presso i comuni di residenza.

Nella persona dell’Avv. Bevilacqua, abbiamo trovato una persona attenta, preparata, che ha abbracciato con entusiasmo e appieno la nostra proposta di inserire i fruitori del suddetto reddito nelle forze lavoro del comune, ognuno con le sue competenze e capacità. Insieme abbiamo esaminato la legge, il decreto con le direttive e alcune delibere che alcuni comuni hanno già redatto su questo argomento. Lo stesso vicesindaco, non appena si allenterà la preoccupazione dovuta all’emergenza del coronavirus, si è impegnato a convocare i navigator, già individuati, formati e stipendiati, per impostare il lavoro e stabilire le attività che potrebbero intraprendere i 2112 fruitori del reddito tenendo conto delle eccezioni previste nel decreto stesso e delle specificità dei lavoratori. Probabilmente questa forza lavoro non sarà del tutto specializzata, ma abbiamo convenuto che, in ogni caso, avere una forza lavoro così consistente, a costo irrisorio, in un comune carente di personale come il nostro, porterà vantaggi al decoro della città, al funzionamento della macchina comunale e all’intera collettività lametina”.

Il coordinatore cittadino del Nuovo Cdu

Giancarlo Muraca

Il presidente cittadino del Nuovo Cdu

Giuseppe Muraca