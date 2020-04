Lamezia, Nuovo Cdu su polemiche Feltri/Giordano: “Non acquistare più Libero”

LAMEZIA TERME – “Il filosofo Voltaire sosteneva: “non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo”. Ed anche noi, del Nuovo CDU, condividiamo appieno, ma dopo l’ultima esternazione fatta dal Dott. Feltri, a quel pensiero pensiamo bisognerebbe aggiungere: ma quando è troppo è troppo e bisognerebbe zittire chi dice cretinate.

Prendendo in prestito una battuta ascoltata tempo fa, proprio riferita alla stessa persona: scrivere su “Libero” non significa che si è liberi di sparare …iate.

Non vogliamo certo commentare o ribattere a ciò che Vittorio Feltri ha espresso in modo inconcludente contro i meridionali, in una trasmissione televisiva, ma certo una protesta civile è giusto portarla avanti. Proponiamo, a tutti coloro che non sono d’accordo con lui e le sue affermazioni, di non comprare il giornale Libero dal lunedì a domenica della prossima settimana e magari spostare l’acquisto su altri giornali. Lo stesso trattamento dovrebbe essere rivolto al giornalista Mario Giordano e alla sua trasmissione, che non ha preso assolutamente le distanze da tale affermazione, ma si è solo preoccupato di mantenere gli ascolti. Un cambio di canale nei suoi confronti, quando rifarà la trasmissione, sarà un buon segnale anche per lui.

Questa è una protesta civile che si accompagna a tutte le belle cose che i meridionali, in questo periodo ma non solo, stanno dimostrando soprattutto attraverso la solidarietà, la correttezza e l’altruismo e, quindi, vi chiediamo di divulgare questa nostra richiesta in tutta Italia.

Inoltre, vogliamo dire a Feltri e a Giordano che anche al meridione, da tantissimo tempo, anche noi stiamo soffrendo di una “malattia” trasmissibile che, dalle persone per bene, è stata classificata come “solidarietà contagiosa”, ma purtroppo questi 2 giornalisti che ne sanno di questa “malattia”? Beati noi che ne soffriamo”.

Il coordinatore cittadino del Nuovo Cdu

Giancarlo Muraca

Il presidente cittadino del Nuovo Cdu

Giuseppe Muraca