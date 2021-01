LAMEZIA TERME – L’ex Sindaco di Lamezia Terme, attualmente sospeso, Paolo Mascaro è candidabile. Lo ha deciso la Corte di Cassazione. In attesa delle nuove elezioni parziali, per via delle irregolarità in 4 dei 78 seggi comunali, si conclude dunque la querelle riguardante la posizione di Mascaro, giudicato definitivamente candidabile in Cassazione.