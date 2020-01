Lamezia, Piccioni: “Lettera di Abramo per linea ferroviaria Aeroporto, sindaco di Lamezia non coinvolto?”

LAMEZIA TERME – “Come se già non avesse parecchie “grane” da risolvere al Comune di Catanzaro, Sergio Abramo a pochi giorni dalle regionali invia una lettera ai ministri del governo chiedendo la realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Settingiano e l’aeroporto di Lamezia. Ma la cosa che ci fa sobbalzare sulla sedia è leggere l’elenco dei sindaci che hanno sottoscritto l’iniziativa contenuta nella lettera promossa dal presidente della Provincia. Tra i sindaci di tantissimi comuni della Provincia, non c’è il sindaco di Lamezia!! Siamo all’assurdo: si parla di una nuova infrastruttura che dovrebbe avere come terminale ultimo la nostra città e il sindaco di Lamezia non è tra i sottoscrittori insieme ad altri sindaci. Abramo discute di un progetto che riguarda anche Lamezia e non invita il sindaco? Si tratta di una mera dimenticanza o dell’ennesimo sgarbo istituzionale nei confronti della comunità lametina? Chiediamo al sindaco Mascaro un intervento deciso a tutela della città: vogliamo sapere se sia stato coinvolto o meno insieme alla stragrande maggioranza dei sindaci della Provincia e se condivida o meno il progetto che riguarda la nostra città. E’così che Sergio Abramo tratta la comunità lametina? Si parla di un nuovo progetto sul piano della infrastrutture, si avviano interlocuzioni con i ministri, e Lamezia non c’è?

Nel merito del progetto, ci sorprende, da quanto leggiamo, che non vi sia il minimo riferimento al collegamento multimodale tra Catanzaro Lido e l’aeroporto di Lamezia, un progetto finanziato con risorse del contratto di programma Rfi e con fondi Por 2014/2020, presentato proprio nella sala consiliare del Comune di Lamezia nel 2018. In quell’occasione è stato ribadito che il collegamento ferroviario “veloce” tra Catanzaro Lido e l’aeroporto sarebbe passato per i centri di Nicastro e Sambiase, punto su cui ci sono state prese di posizioni dalla politica lametina negli anni e io stesso avevo presentato una mozione in consiglio comunale nel 2017. Nella lettera al governo, Abramo ha tenuto in considerazione questi aspetti prima di proporre una nuova linea ferroviaria? Ma soprattutto rilancio la questione politica: è mai possibile parlare di nuovi progetti che toccano direttamente Lamezia, su un settore strategico come quello dei trasporti, senza un tavolo istituzionale con i rappresentanti di Lamezia?

Il Sindaco Mascaro intervenga per fare chiarezza, chiedendo ad Abramo spiegazioni pubbliche di fronte alla comunità lametina. Non è la prima volta negli ultimi anni. Non potremmo tollerare un presidente della provincia e un sindaco del capoluogo che fa di questa Città, solo a parole “città gemella”, una mera passerella elettorale”.

Rosario Piccioni (Lamezia Bene Comune)