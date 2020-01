Lamezia, Piccioni su crisi Abramo Customer Care: “Chiesta alla commissione consiliare seduta con sindacati e lavoratori”

LAMEZIA TERME – “L’allarme lanciato dai sindacati sulla crisi dell’ Abramo Customer Care, a causa di una ulteriore drastica riduzione del volume di traffico da parte della Tim, è un’emergenza che rischia di avere pesanti conseguenze occupazionali e sociali sul nostro territorio.

Nella giornata di ieri , nella prima seduta della settima commissione consiliare “Politiche occupazionali e politiche giovanili” che ha eletto presidente come l’avvocato Giovanni Pulice, sono immediatamente intervenuto chiedendo al presidente di convocare nella prossima settimana una seduta ad hoc della commissione con le rappresentanze dei lavoratori del call center e dei sindacati per valutare insieme le strade da intraprendere.Descrizione: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Stiamo parlando di circa 3500 posti di lavoro a rischio e molti di questi riguardano la nostra città! Quando si parla di questioni che toccano la vita di tanti lavoratori e famiglie, molti dei quali giovani, la politica deve fare fronte comune! Hanno ragione le associazioni sindacali: Tim deve essere consapevole delle conseguenze disastrose delle proprie scelte e delle proprie responsabilità sociali. Dobbiamo sollecitare tutte le interlocuzioni istituzionali possibili, dalla Regione al governo, perché si giunga a una soluzione positiva, nell’interesse dei lavoratori e di un intero territorio che non può subire un ulteriore colpo di questa portata sul fronte dell’occupazione”.

Rosario Piccioni (Lamezia Bene Comune)