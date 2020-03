Lamezia, Progetto Cultura – Consulta delle associazioni su nomina Talarico: “Francesco Talarico garantisce serietà, competenza e affidabilità”

LAMEZIA TERME – “Nella straordinarietà del momento in cui ci troviamo, noi soggetti che amiamo l’arte la musica lo spettacolo e la danza, vogliamo credere che presto finirà questo incubo e che si tornerà alla vita sociale di sempre.

Siamo, così come tante altre categorie, in una situazione drammatica che comporterà importanti ripercussioni alle nostre attività.

Il Governo si è dimenticato della nostra realtà e ci auguriamo che con i prossimi decreti possa dimostrarci la sua vicinanza.

La nostra associazione, denominata “Progetto Cultura – Consulta delle associazioni”, è formata da circa 40 sodalizi del territorio Lametino e vibonese e da oltre 1000 associati, e già da qualche anno promuove attività artistiche.

È in programmazione, il festival del teatro, musica e spettacolo, Lamezia in Danza III Edizione, ma al momento abbiamo sospeso tutte le attività preparatorie.

Non nascondiamo che le nostre preoccupazioni si sono in parte dissolte quando abbiamo appreso della nomina di Franco Talarico nella Giunta Regionale della Calabria.

Abbiamo accolto con grande entusiasmo la nomina ad Assessore regionale di un lametino, nonchè politico di lungo corso che ha fatto della coerenza un modello di vita.

Siamo certi che Franco Talarico possa essere la persona giusta è che lavorerà per l’interesse esclusivo della Calabria e che sicuramente darà le giuste attenzioni anche al mondo associativo.

Vogliamo sottolineare che un assessore lametino non era presente in giunta regionale da oltre dieci anni e ribadire che egli avrà tutto il nostro apporto in termini di proposte progettuali, affinchè possa essere rilanciata l’immagine della nostra Città affossata dagli anni bui del commissariamento.

La città deve essere orgogliosa della scelta della Presidente Iole Santelli in quanto il nostro concittadino Francesco Talarico garantisce serietà, competenza ed affidabilità”.

Il direttivo dell’Ass. Cult.

Progetto Cultura- Consulta delle associazioni