Lamezia, questa sera webinar su discariche e ambiente organizzato da Rosario Piccioni

LAMEZIA TERME – Il progetto della terza discarica a Lamezia, spunti e contributi per una nuova politica ambientale in Calabria, saranno i temi oggetto dell’incontro organizzato dal consigliere comunale di Lamezia bene comune Rosario Piccioni, in diretta domani lunedì 15 giugno alle 21.30 sul suo profilo facebook personale (https://www.facebook.com/rosario.piccioni.5) con autorevoli rappresentanti del mondo dell’associazionismo ambientale: Enzo Favoino Coordinatore scientifico Zero Waste Europa, Maria Rosa Manca Referente per la Sardegna di ZERO WASTE ITALIA, Pasqualino Allegro Referente per la Calabria ZERO WASTE ITALIA, Carlo Lusi Associazione Italiana Compostaggio e Italo Reale. Un focus a più voci per ribadire che, su un tema vitale come quello dell’ambiente, serve un confronto sulle buone pratiche già messe in atto in altre realtà e che possono far uscire la Calabria dalla perenne logica dell’emergenza anche sul fronte ambientale.

Lamezia Bene Comune