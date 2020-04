Lamezia, riapertura Malattie Infettive: Meetup 5 Stelle aderisce alla proposta del dott. Perri

LAMEZIA TERME – “Come Meetup 5 Stelle Lamezia Amici di Beppe Grillo, aderiamo al progetto del dott. Cesare Perri volto a chiedere la riapertura del reparto Malattie Infettive, attrezzato per il Covid-19, dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. Sposiamo tale battaglia in coerenza di tutte le battaglie fatte per il nostro nosocomio alla luce della sua centralità ed importanza. Un presidio purtroppo oggi sottodimensionato da una politica regionale miope. L’attuale emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus ha reso ancora più lampante ed evidente la gravità degli errori fatti negli ultimi decenni da chi, a tutti i livelli, ha fatto carne da macello della sanità pubblica, magari a beneficio di quella privata, spesso legata direttamente a doppio filo alla cosiddetta stanza dei bottoni, con conflitti d’interesse grandi quanto una casa!

Tornando alla battaglia per la riapertura del padiglione di Malattie Infettive, che peraltro avrebbe il grande pregio di essere separato, sebbene adiacente, al blocco ospedaliero, è il momento di mettere da parte il colore politico e lavorare nell’interesse collettivo per il bene comune.

Alla luce dei casi purtroppo scoppiati nelle RSA di Chiaravalle e Torano Castello, gradiremmo essere rassicurati da chi di competenza sulla sussistenza, nelle varie case di riposo per anziani presenti in città, delle necessarie misure di sicurezza a tutela della salute, e della stessa vita, di ospiti e lavoratori. Non vogliamo e non possiamo permetterci ulteriori focolai in Calabria ed a Lamezia in particolare dove, a due mesi dall’inizio dell’emergenza, nessuno ha ancora capito come siamo realmente messi in termini di assistenza Covid-19 e di sicurezza per chi deve recarsi in ospedale per altre patologie.

Al tempo stesso verrebbe da chiedersi: se l’Ospedale di Lamezia, avesse dato disponibilità ad accogliere i nonnini di Chiaravalle, avrebbe avuto titolo per chiedere con forza uomini e mezzi per fronteggiare il contagio, oltre a dimostrare solidarietà verso chi soffre? È consequenziale convenire che nessuno ce li avrebbe potuti negare. Ma tutto è stato vano, avendo prevalso la miopia di scelte egoistiche e non lungimiranti che ad oggi ci condannano a pagare col trasferimento del personale, a noi destinato, verso il Mater Domini”

Meetup 5 stelle Lamezia Amici di Beppe Grillo