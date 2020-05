Lamezia, Turino (Calabria Sociale) interviene su aerostazione

LAMEZIA TERME – “L’ultima beffa all’aeroporto della piana; il Lamezia Terme non avrà la nuova aerostazione, è stato escluso dal programma di investimenti europei per i ritardi sull’avvio dei lavori

Una serie di errori abissali, di carenze e di dimenticanze, hanno fatto svanire il sogno di avere una struttura capace di soddisfare le accresciute esigenze dell’utenza, uno schiaffo alla cultura aerea del lametino e dell’hinterland per il pressapochismo della dirigenza SACAL, in modo principale del suo mega presidente che, ha lasciato dissolversi la grande occasione per ridimensionare e ridisegnare il centralismo aereo della regione. Una vergogna, umiliante ed infinita, che, come tante altre volte, cade sulla testa dei lametini e di tutti i calabresi per colpa di personaggi messi a gestire le strutture senza averne ne le capacità e ne le conoscenze tecniche necessarie. Ancora una volta ci troviamo davanti ad una classe dirigente, la cui carenze hanno fatto perdere i finanziamenti per la realizzazione della nuova aerostazione dello scalo internazionale. Personalmente, a nome di Calabria Sociale,ritengo necessario che la vicenda non vada sottovalutata e che tutte le responsabilità, sia a livello regionale,comunale ma soprattutto a livello di gestione Sacal, vengano messe in luce, in modo particolare i comportamenti del presidente, già attore in negativo per quanto riguarda il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria non applicata ai dipendenti a tempo indeterminato e la vicenda dei contratti a termine del numeroso gruppo di lavoratori stagionali abbandonati nel totale disinteresse. La gente, deve sapere di chi è la responsabilità e a chi bisogna addebitare il ritardo per non avere dato avvio ai lavori di costruzione della nuova aerostazione. Lamezia e la Calabria, perdono, in questo modo,un occasione per dare un ulteriore valore e prestigio all’aeroporto della piana. Questa è una prova lampante di un gestire in maniera approssimativa e dilettantistica mentre la situazione avrebbe richiesto competenza e concreti livelli di management che, mi si conceda il passaggio, non riconosco agli attuali dirigenti. La conseguenza è il dato negativo con cui la Calabria dovrà fare a meno di un’infrastruttura moderna e tecnologica, da estendersi su 24 mila metri quadrati. Questa situazione, collegata a tutte le altre, porta a pretendere la nomina di un nuovo presidente un cambio totale dell’attuale dirigenza, ma che sia realmente una scelta competente, capace, oltre tutto, di dialogare tecnicamente con il personale, base effettiva della continuità aeroportuale. Il presidente dell’ente e la sua dirigenza hanno la responsabilità della perdita ma anche il comune e la regione hanno la loro parte di colpa per non essersi mossi nei tempi necessari affinché il finanziamento non tornasse all’origine. L’ultimo fatto è la cosiddetta goccia che fa traboccare il vaso, l’opinione pubblica, la politica cittadina , il sociale, i lavoratori e le OO.SS hanno sopportato abbastanza il modo con cui viene bistrattato e penalizzato lo scalo della piana, la cui rivalutazione è bloccata da almeno due anni, senza spiragli di una qualunque apertura al rilancio. Adesso basta! L’aeroporto è un bene pubblico valido per il turismo,per l’occupazione, per il sociale e per lo sviluppo, non è una proprietà privata.

Sarebbe effettivamente il caso,ribadisco il suggerimento, di collocare alla guida della SACAL e Gh figure che possano ridare corso ai progetti del Lamezia terme, in materia di programmi volo, occupazione, e rivalutazione totale della struttura”.

Gianfranco Turino

Presidente di Calabria Sociale