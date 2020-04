Lega Giovani Calabria: “Ministro Bonafede faccia chiarezza sugli Esami di Stato”

CATANZARO – “In un momento cosi difficile per la Nostra nazione, in un momento in cui ci si approccia alla fase 2, notiamo che la Fase 2 che dovrebbe essere fatta di chiarezza e risposte per i lavoratori è molto lontana nella testa di questa Esecutivo. Oggi La Lega Giovani Calabria interviene sulla questione relativa all’esame di Stato per l’abilitazione forense. Come al solito in un momento in cui il presidente della Repubblica ha richiamato alla collaborazione e al senso di responsabilità, notiamo ancora una volta l’arroganza di questo esecutivo nella sua figura del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Dall’inizio del lockdown abbiamo chiesto come Lega Giovani nella figura del Nostro Coordinatore Federale On. Luca Toccalini chiarezza sulle tempistiche per la correzione degli esami di Stato che si sono svolti a Dicembre 2019, questo per non fare pagare i un ulteriore prezzo a ragazzi che attendono per mesi il risultato di questa prova che permette poi di inserirli nel mondo forense, e soprattutto per non compromettere le tempistiche di svolgimento dell’esame 2020. Quali sono le risposte che adesso il Ministro Bonafede intende DARE a tutti i candidati che hanno sostenuto l’esame senza arrecare un ulteriore danno? Attendiamo la fase 2, quella concretezza e delle risposte non quella degli annunci”.

Greco Angelo

Coordinatore Lega Giovani Calabria