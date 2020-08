Luzzi, PD: “Maggioranza reitera consapevolmente le criticità segnalate dalla Corte dei Conti”

Luzzi – “Lunedì 17/08/2020 si è svolto il Consiglio Comunale con oggetto il Bilancio di previsione 2020. Il Consiglio inizia con i consiglieri di minoranza (Guccione, Giorno e Lirangi) che depositano una mozione per chiedere di valutare tutti i rilievi e le criticità mosse dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 94 del 12/05/2020 e ribaditi anche dal Revisore dei Conti nella sua relazione, prima di approvare il bilancio di previsione 2020 al fine di non arrecare ulteriormente danni all’Ente.

La mozione dopo la sua discussione è stata messa ai voti e la maggioranza ha deciso comunque di andare avanti, respingendola, consapevoli che anche nel Bilancio 2020, ci sono molte criticità segnalate sia dal Revisore dei Conti che dalla Corte dei Conti sugli anni precedenti, come si dice non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Durante la discussione sull’ IMU ancora una volta si registra negligenza sulla tanta attesa, e promessa in campagna elettorale Variante Urbanistica PSC, perchè tanti cittadini si trovano a pagare IMU su terreni di fatto inedificabili. Il sindaco, ha ammesso durante il consiglio che è in ritardo dal 2012 su questo punto (allora era assessore all’urbanistica) in cui fece presentare ai cittadini istanze di modifiche e osservazioni al piano urbanistico. Ora a distanza di 8 anni prende la parola l’ex assessore all’urbanistica geom. Mario Murano, ammettendo le sue colpe anche in questa legislatura.

Su questo punto c’è da dire che la Regione Calabria dal 2016 e quindi prima che questa amministrazione venisse eletta ha adottato il QTRP uno strumento di pianificazione territoriale e paesaggistica a livello regionale che definisce per ogni territorio la carta di uso dei suoli, che ogni comune deve obbligatoriamente recepire. Il recepimento del QTRP a detta del consigliere Murano per il Comune di Luzzi avverrà anche se in ritardo entro la fine dell’anno 2020. Questo determinerà che molte zone che prima erano edificabili diventino agricole per come imposto dal QTRP regionale già nel 2016, pertanto è stato richiesto dal consigliere Giorno (M5S), all’assessore al bilancio e a tutta la maggioranza di prevedere il rimborso di tutti quei cittadini che dal 2016 al 2020 hanno pagato l’IMU ingiustamente sui terreni a vocazione agricola o inedificabili per come impone il QTRP, idea sposata in toto anche dal gruppo consiliare del PD.

La discussione del Bilancio 2020 oltre alla segnalazione di tutte le criticità (entrate gonfiate, debiti e crediti che non corrispondono, sistematica uso della cassa vincolata etc..) e quindi in una situazione di bilancio così compromessa la maggioranza contrae debito, non per risolvere il problema annoso della rete idrica comunale come richiesto dalla minoranza ma chiede l’ autorizzazione al consiglio per contrarre due mutui per la realizzazione di due opere pubbliche 1.marciapiedi da Cavoni fino al nuovo centro commerciale MD (400 mila) e il nuovo teatro tenda a Luzzi centro (237 mila).

Non siamo contro la realizzazione di queste opere anzi spingiamo a farne altrettante in altre zone ma contrarre mutui indebitando il Comune non ci sembra opportuno in questa situazione di criticità di bilancio più volte ribadita, e con problematiche vitali che le famiglie luzzesi soffrono come l’acqua potabile.

Inoltre registriamo che dal piano triennale delle opere pubbliche non c’è l’ Ampliamento del Cimitero dopo che tantissimi cittadini hanno pagato le quote da oltre 8 anni (2012), il sindaco ammette che ci sono delle criticità nelle procedure e non sa se riuscirà a realizzare l’opera.

Molto altro ancora si è discusso durante il consiglio comunale che consiglio di seguire sulla emittente televisiva locale, RTT che trasmetterà il consiglio oggi 18 agosto alle ore 21:10, domani replica ore 13:30, e altre repliche nei giorni a seguire.

Inoltre durante il Consiglio la minoranza ha richiesto la presenza continuativa della emittente RTT richiedendo di formalizzare una convenzione con il Comune per la trasmissione regolare di tutti i consigli e fino ad allora i consiglieri di minoranza si impegnano a sosterranno le spese di RTT per garantire sempre a tutti di cittadini l’informazione e la trasparenza della vita pubblica nella nostra comunità”.

Circolo PD Luzzi

Gruppo Consigliare di PD