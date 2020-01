Mario Magno presenta la candidatura al Consiglio regionale domenica 5 gennaio

LAMEZIA TERME – Si svolgerà domenica 5 gennaio alle 9:30, presso il THotel Lamezia di Feroleto Antico, la presentazione della candidatura di Mario Magno al consiglio regionale della Calabria nella lista dell’Udc e per la circoscrizione Calabria Centro.

“Durante gli otto mesi dell’ultima legislatura e nei cinque anni della precedente, in cui ho avuto l’onore di sedere tra i banchi della massima Assemblea calabrese, sono intervenuto – afferma Mario Magno – a difesa delle fasce più deboli della popolazione, a tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini e con azioni volte a favorire lo sviluppo economico ed infrastrutturale della nostra Regione. Sistema aeroportuale calabrese, turismo, imprese, portualità e zes, occupazione giovanile, hub regionale dei trasporti, agricoltura, olivicoltura, sviluppo e recupero urbano, innovazione, formazione, università e nuova facoltà di medicina veterinaria sono tutte tematiche che sono state al centro dei miei interventi negli otto mesi dell’ultima legislatura e nei cinque anni precedenti e caratterizzeranno la mia azione politica dopo il 26 gennaio. Un percorso svolto quotidianamente e con profondo amore verso la Calabria che mi auguro possa continuare nell’imminente legislatura”.

“Saranno tanti gli impegni che ci attenderanno nei prossimi anni – sottolinea Mario Magno – ma non risparmierò energie per un’azione legislativa diretta all’ascolto dei cittadini e volta a favorire il tanto agognato sviluppo della nostra Regione”.