Emergenza Coronavirus, il Comune di Lamezia avvia il “Libro Sospeso”

LAMEZIA TERME – In questo periodo difficile sotto il profilo sociale ed economico, tenuto conto del fatto che l’ultimo DPCM ha consentito con le precauzioni necessarie la riapertura di alcune attività ed in particolare delle librerie, abbiamo pensato come Comune di Lamezia Terme di avviare e sostenere un’iniziativa che riguarda la lettura ed i più piccoli.

È un “Libro Sospeso” da donare a bambini e ragazzi che, diversamente, non avrebbero la possibilità di acquistarlo.

Il meccanismo è semplice e fa appello alla solidarietà di noi tutti, chiunque lo desideri può acquistare un libro nelle librerie della nostra città e lasciarlo in sospeso donandolo a chi ne ha bisogno.

In più chiunque abbia a disposizione libri in buone condizioni può lasciarli negli appositi contenitori presenti nelle librerie cittadine che hanno aderito al nostro invito (TAVELLA e MONDADORI).

È una piccola iniziativa ma che risponde ad una precisa prospettiva “un libro schiude mondi ed orizzonti che nessun muro può nascondere”; in questo periodo di costrizione forzata – e di difficoltà economiche che vanno via via aumentando la bellezza e lo spirito della lettura possono essere uno straordinario sostegno.

Siamo certi che, cosi come si sta verificando con le donazioni per la spesa sospesa, anche in questa iniziativa i nostri concittadini mostreranno di Lamezia il suo volto più autentico, quello solidale e sollecito verso chi si trova in una condizione di bisogno.

Per quanto ci riguarda, come giunta e consiglieri, ovviamente faremo sin da subito il primo passo; l’invito a tutti è dunque quello di donare un libro per i più piccoli e, soprattutto, apporvi una dedica a testimonianza dello spirito di vicinanza e compartecipazione.