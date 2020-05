Mes, Siclari (FI): “Sostengo Tajani, sì ai fondi per Sanità e Meridione”

REGGIO CALABRIA – “La posizione espressa dal vice presidente Antonio Tajani in merito all’utilizzo dei fondi Mes da destinare a sanità e mezzogiorno non è sono condivisibile ma sostenuta perche diverse regioni del Sud, come la Calabria, commissariate da oltre 10 anni sono vittime di continui tagli senza alcun investimento mirato”.

A sostenere la posizione espressa da Tajani è il senatore Forzista Marco Siclari che vede nei fondi Mes “la possibilità di creare una rete assistenziale ospedaliere all’altezza delle problematiche vissute da anni dalle regioni del meridione d’Italia che, ancora oggi, subiscono una continua migrazione sanitaria per poter avere cure adeguate”, ha concluso il senatore azzurro.