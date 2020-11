Noi, Associazione Unical soddisfatta per le importanti novità giunte dal Consiglio dei Ministri

RENDE – “Ulteriori 165 milioni per le università, con lo scopo di finanziare nuove borse di studio per l’esonero parziale o totale dei contributi degli studenti universitari. È quanto prevede la legge di Bilancio che ha ottenuto ieri il via libera dal Consiglio dei ministri. Un segnale importante di vicinanza da parte delle istituzioni – dichiarano i rappresentanti degli studenti Antonio Maiolino e Vincenzo Delle Donne – in un momento in cui, meno che mai, possiamo tollerare che gli studenti si vedano negato il diritto allo studio.

Tante sono state e sono tuttora le battaglie portate avanti dalla Lista #Noi in difesa del diritto allo studio affinché gli studenti non venissero lasciati soli, specialmente in questo difficile momento storico, nell’attesa che venga seriamente discussa e approvata una legge regionale che preveda dei fondi strutturali atti ad eliminare definitivamente l’aberrante figura dell’idoneo non beneficiario.

Misure come queste mostrano l’attenzione verso un settore fondamentale del nostro Paese che – sostengono i ragazzi in quota #Noi dell’Università della Calabria – non può e non deve essere trascurato”.