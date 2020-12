Nuovi fondi per l’emergenza Covid, Orsomarso: «Giunta vicina ai calabresi»

CATANZARO – «Ancora una volta la Giunta regionale dimostra di essere vicina ai calabresi e ai loro bisogni». È quanto dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Fausto Orsomarso, in merito alla delibera, approvata oggi dalla Giunta regionale, che destina più di 11 milioni alla Sacal, la società di gestione dei tre aeroporti calabresi (5 milioni), ai soggetti gestori di impianti sportivi (4 milioni), ai Comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore ai 50mila abitanti (500mila), alle attività economiche all’interno degli aeroporti e quelle ubicate negli edifici a servizio delle scuole secondarie di secondo grado della Regione (1,6 milioni).

«Questa nuova delibera – aggiunge Orsomarso – prevede un importante sostegno economico per le categorie che hanno maggiormente sofferto durante questa pandemia, fondi che si aggiungono alle altre risorse già stanziate negli ultimi mesi da questa Giunta. Si tratta di misure significative per platee ben definite, tra le quali quelle destinate alla Sacal, che permetteranno di garantire gli stipendi dei lavoratori dei tre aeroporti calabresi. Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti per fronteggiare la crisi del mondo produttivo della nostra regione. Continueremo a lavorare per rispondere con tempismo ed efficacia alle esigenze di tutti i calabresi».