Oggi incontro con il Commissario della Federazione Provinciale del Pd di Crotone

CROTONE – Si terrà oggi, martedì 17 dicembre, alle ore 16.30, nella Sala convegni del Centro Starbene di Crotone, la prima assemblea dei sindaci, degli amministratori e dei segretari di circolo del Pd della provincia di Crotone insieme al commissario della federazione provinciale del Partito Democratico di Crotone Franco Iacucci.

Il commissario ha già incontrato vari esponenti del Pd crotonese e nei prossimi giorni continuerà a vedere le altre forze politiche del centrosinistra per avviare il coordinamento provinciale a sostegno di Callipo. Saranno programmate una serie di iniziative politiche su varie tematiche inerenti la Calabria e l’area del Crotonese.

Con la presentazione della candidatura di Pippo Callipo e con la dichiarazione in suo sostegno del Segretario nazionale Nicola Zingaretti si è aperta di fatto la campagna elettorale per le regionali in Calabria. Martedì da Crotone daremo il via alle iniziative in vista delle elezioni del 26 gennaio.