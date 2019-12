Operazione “Rinascita Scott”, Siclari (FI): “Ottimo lavoro della magistratura per ricostruire la nostra terra”

REGGIO CALABRIA – «Il risultato ottenuto oggi dalla magistratura calabrese dimostra, ancora una volta, l’immenso lavoro svolto dai nostri inquirenti. Al procuratore Gratteri e a tutti i magistrati della DDA calabrese, va il mio grazie e il plauso per il continuo operato volto a liberare la Calabria dalla piaga della criminalità organizzata per far rinascere la speranza nei giovani e nella tanta gente per bene che vuole credere e rimanere in questa terra».

Il senatore forzista Marco Siclari continua ad apprezzare l’impegno e la dedizione dell’intero comparto giudiziario calabrese che, con il bliz di oggi, l’operazione “Rinascita Scott” segna un importante risultato. Il senatore, anche ieri, direttamente sulla sua pagina facebook, aveva ribadito che «Ho continuato a dirlo in ogni luogo ed in ogni occasione utile, evidenziando l’importanza delle procure calabresi in particolare quella di Reggio Calabria che negli ultimi anni sta dando il miglior contributo ad una terra impossibile da vivere dove tutto sembra senza colori e senza speranza. Per questa ragione ho sempre ringraziato pubblicamente gli inquirenti e la magistratura per il lavoro che svolgono in Calabria e continuo oggi più prima a ringraziarli per quanto fanno nel rispetto della democrazia, della Giustizia e di noi cittadini.

Non cambio idea e non cambieròò mai idea sulla professionalitàà e sull’onestà dei magistrati di Reggio Calabria e degli inquirenti, nemmeno di fronte ad un fatto che mi riguarda da vicino e per il quale sono tuttora, insieme a tutta la mia famiglia, sconvolto ed incredulo».