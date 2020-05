Plasma terapia, Siclari (FI): “Le regioni partano con la sperimentazione”

Reggio Calabria – «Mi auguro che tutte le regioni inizino la sperimentazione della plasma terapia da guariti Covid19 e che il governo realizzi la banca nazionale del plasma. Sono sempre in contatto con il Professor De Donno, Ospedale San Carlo di Mantova, che ringrazio per il coraggio e che continuo a sostenere fino a quando il Ministero non darà l’autorizzazione. Quando arriverà il vaccino risolveremo il problema del contagio. Ma a chi si trova attaccato ad un respiratore, non possiamo chiedere di resistere mesi in attesa che arrivi il “farmaco per la cura”, dobbiamo somministrare la plasma terapia, per salvargli la vita prima che sia troppo tardi».

Lo dichiara il senatore forzista Marco Siclari che per primo ha creduto in questa strada affiancando e sostenendo la sperimentazione avviata dal professor De Donno a Mantova.