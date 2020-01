Programma Royalties Calabria: firmato protocollo con Ministeri economia e sviluppo economico

CATANZARO – È stato sottoscritto dal presidente della Regione Calabria, dal ministro della economia e delle finanze, e dal ministro dello sviluppo economico, il protocollo di intesa relativo al Programma Royalties Calabria proposto dalla Regione e con cui viene data attuazione all’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 che istituiva il “Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi”. L’Intesa individua le modalità di utilizzo della quota di risorse del Fondo destinate alla Calabria per le annualità 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018.

Le risorse sono pari a oltre 9 milioni di euro e saranno impiegate per 4,3 milioni nell’attuazione di misure di che favoriscano lo sviluppo turistico attraverso l’affermazione di un brand d’area della costa ionica e per 4,7 milioni nell’attuazione di misure di coesione sociale.

Gli interventi previsti per la valorizzazione e sviluppo turistico mireranno a creare un brand Costa Ionica legato agli itinerari della “Antica Kroton”, con un ruolo centrale in particolare per l’aeroporto di Crotone, attraverso un piano integrato di comunicazione. Più in particolare: realizzare attività di advertising sul Brand attraverso azioni di promozione e di comunicazione finalizzate alla valorizzazione del territorio interessato da realizzare in particolare nei mercati di origine della domanda turistica; fornire servizi di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti in arrivo in particolare all’aeroporto di Crotone che è quello più prossimo all’itinerario “Antica Kroton”.

Nel settore della coesione sociale invece il Programma previsto si svilupperà attraverso quattro progetti specifici: 879.000 euro per agevolare l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico da parte di studenti universitari in condizione di disagio economico e sociale; 1 milione di euro per realizzare nel territorio regionale Centri diurni per malati di Alzheimer; 1,2 milioni di euro per centri diurni e semi-residenziali per l’accoglimento di affetti da autismo e 1,6 milioni di euro per aumentare l’attuale offerta regionale di posti in asili nido. pg