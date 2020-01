Prorogato il bando per il sostegno di Biblioteche e Archivi storici

CATANZARO – Con decreto dirigenziale n. 18 dell’8 gennaio 2020, sono stati prorogati i termini di partecipazione all’Avviso Pubblico “Interventi a sostegno di biblioteche e archivi storici della Calabria”. La nuova scadenza per presentare i progetti da candidare al bando è fissata al 24 febbraio 2020, alle ore 12:00. L’invio delle istanze di partecipazione, in formato pdf, deve avvenire a messo pec all’indirizzo bandi.iac@pec.regione.calabria.it, compilando la modulistica allegata all’Avviso e corredandola della documentazione espressamente richiesta. Il bando, pubblicato sul Burc 139 del 16 dicembre 2019, mette a disposizione 1.700.000 Euro di fondi del Piano Azione e Coesione 2014/2020, prevedendo tre azioni diverse: una per le biblioteche esistenti pubbliche o private, una per gli archivi storici e una per l’apertura di nuove biblioteche pubbliche, con attenzione particolare alle sezioni dedicate a bambini e ragazzi.In allegato i link del Bando e della proroga.