Protocollo d’intesa per valorizzare l’identità dei luoghi

CATANZARO – È stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’assessorato regionale all’Urbanistica e tre Comuni del Sud d’Italia: Cerreto Sannita (Campania), Noto (Sicilia) e Palmi (Calabria) per la realizzazione di un progetto di innovazione turistico culturale e urbana che punta alla valorizzazione dell’identità dei luoghi, alla loro storia urbana e di sviluppo socio-economico.

L’obiettivo della Regione Calabria è quello di individuare nuovi modelli di resilienza e promozione dello spazio pubblico e dei suoi caratteri insediativi come generatore di innovativi sistemi di qualità urbana e paesaggistica e per sviluppare nuove opportunità di marketing territoriale nelle città e nei territori del Mezzoggiorno.

Con questo progetto ci si propone di mettere in connessione la qualità geografica e turistico culturale dei luoghi urbani di particolare pregio e riconoscibilità, il valore storico delle loro vicende riferibili a iniziative di fondazione e rifondazione a seguito di eventi naturali e/o storico politici e, nel caso di questi tre Comuni oggetto della convenzione, la capacità di resistere, conservare e riprogettare lo sviluppo urbano contemporaneo in seguito alle ricostruzioni post-terremoto.

Con l’Accordo di partenariato si regolamentano i rapporti e le modalità di interazione per la presentazione e l’attuazione del progetto denominato “Resilienza: Cerreto Sannita, Noto, Palmi. Esperienze storiche per progettare il futuro”.