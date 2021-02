Provinciali, Nuovo Cdu: “A Lamezia non possiamo votare”

LAMEZIA TERME – “Ora tutti si mobilitano e si preoccupano, ma noi ne avevamo già parlato in tempi non sospetti e, purtroppo, ciò che avevamo preannunciato si potrebbe verificare.

Le elezioni della Provincia di Catanzaro sono state indette per il 28 Marzo prossimo, proprio in concomitanza con le mini elezioni comunali nelle 4 sezioni della nostra Città. Il risultato di questa decisione è che i consiglieri comunali e il sindaco della nostra città non potranno essere chiamati a votare e, quindi, il nostro territorio non potrà né votare né avere rappresentanti nell’ente provinciale.

Ora le soluzioni possibili sono due.

O viene approvato un emendamento, già presentato nel Decreto mille proroghe, che sposta di ancora 60 giorni le elezioni del consiglio provinciale, oppure si concede, nei termini, la sospensiva richiesta dal Sindaco e dal Presidente del consiglio Comunale di Lamezia Terme e si permette il rientro in carica degli Amministratori, i quali potranno votare regolarmente il 28 Marzo alle elezioni provinciali. Entrambe le procedure sono realizzabili e coerenti con le normative vigenti oltre che con il buon senso.

Ma possibile che il comune di Lamezia e tutti i lametini devono sempre “combattere e battere i piedi” per far valere i propri diritti?

Ci auguriamo che a Lamezia ci si adoperi e ci si muova tutti nella stessa direzione, perché si possa risolvere almeno tale situazione e che si possano isolare coloro i quali remano contro questa città. Il bene della città si dimostra soprattutto in questi momenti e non quando si “combatte” per un “interesse personale”.

Il coordinatore cittadino del Nuovo Cdu

Giancarlo Muraca

Il presidente cittadino del Nuovo Cdu

Giuseppe Muraca