Regionali, Francesco Muraca (Io Resto In Calabria): “Grazie alla mia città, purtroppo i tempi non sono ancora maturi”

LAMEZIA TERME – “La democrazia è questa! I cittadini hanno deciso che a vincere dovesse essere Iole Santelli e con la sua coalizione. Abbiamo creduto in un cambiamento, in una rinascita, in una rivoluzione ma, evidentemente, i tempi non sono ancora maturi”.

Questo il commento del candidato al Consiglio regionale Francesco Muraca (Io Resto In Calabria) all’indomani dei risultati elettorali.

“Nonostante ciò – prosegue – devo dire grazie a tutti i miei elettori e in particolare alla mia città, che con il suo consenso mi ha dato fiducia, essendo stato il candidato del centro sinistra con il maggior numero di voti. Ringrazio tutti i miei amici che mi hanno sostenuto e che con entusiasmo e spirito di sacrificio sono stati al mio fianco in questo periodo.

Altri dovrebbero riflettere e analizzare con spirito critico i risultati ottenuti, e rendersi conto che le scelte politiche devono sempre essere meditate e condivise. Ringrazio Pippo Callipo che ha creduto in me e mi ha voluto nella sua lista, per questa campagna elettorale breve, intensa e ricca di emozioni. Da domani ritornerò al mio lavoro di medico – conclude Muraca – ma continuerò a lavorare per il bene comune e a portare avanti le mie battaglie politiche con la passione e l’impegno di sempre. VIVA LA CALABRIA! VIVA LAMEZIA!”.