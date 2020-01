Regionali, Francesco Muraca (Io Resto in Calabria): “Necessario far riavvicinare i cittadini alla politica”

LAMEZIA TERME – “A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, è importante sottolineare, ancora una volta, il ruolo dei cittadini in un momento quantomai delicato per la nostra regione”. A due giorni dal voto del 26 gennaio, il dr. Francesco Muraca, candidato al Consiglio regionale della Calabria nella lista Io Resto In Calabria a sostegno di Pippo Callipo Presidente, torna su uno degli argomenti che hanno fin qui maggiormente caratterizzato il suo percorso elettorale.

“È importante esprimere il proprio voto, un voto libero. Questa è la vera rivoluzione tanto invocata da Pippo Callipo. Dunque votare significa fare una scelta consapevole, significa esprimere un voto di opinione, non più determinato dal bisogno, e ciò sarà possibile soltanto se si riesce a individuare chi non ha bisogno di utilizzare la politica per fini personali, ma mette in campo la propria passione, la propria cultura e la propria esperienza al servizo della collettività. I cittadini devono riavvicinarsi alla politica, una politica portata avanti da chi, lontano da dinamiche clientelari e di potere, possa fornire adeguate garanzie al servizio dei calabresi, elemento base per sviluppare i programmi e porre la parola fine a un sistema che troppo spesso ha messo gli interessi dei singoli davanti ai bisogni della collettività. Soltanto seguendo questa strada si potrà arrivare a comporre un’assemblea regionale che è legislativa e quindi deve essere necessariamente composta da persone competenti.

Il voto del 26 gennaio dovrà dunque tener conto non solo della storia politica di ogni candidato, ma anche di un background culturale e professionale in grado di poter incidere in modo efficace sulle svariate problematiche che affliggono la Calabria, qualità ben riconoscibili nel profilo di Pippo Callipo, fautore di un progetto le cui fondamenta sono l’eguaglianza sociale, il bene comune e il rispetto delle regole. Sono questi i punti fermi di una politica slegata da personalismi: la vera rivoluzione – conclude Muraca – deve partire da qui”.