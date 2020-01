Regionali, il 10 gennaio a Lamezia Terme il Movimento 5 Stelle scoprirà le carte sulla Sanità: “Abbiamo un progetto per bloccare l’emigrazione dei malati”

LAMEZIA TERME – «Si terrà nella sede del Movimento 5 Stelle di Lamezia Terme, in corso Nicotera al numero civico 19, l’iniziativa di Francesco Aiello sul dramma dell’emigrazione sanitaria e sul nostro progetto politico per garantire buone cure in tutta la Calabria». Ne dà notizia, in una nota, il deputato M5S Giuseppe d’Ippolito, che aggiunge: «Nello specifico, oltre a me interverranno il nostro candidato governatore della Calabria e il candidato consigliere regionale Dariush Assadi, attivista pentastellato da sempre attento alla riorganizzazione dei servizi sanitari. Modererà l’incontro pubblico il giornalista Ugo Floro». «Con Aiello e Assadi, che stanno lavorando molto su questo tema, parleremo – anticipa D’Ippolito – delle cause, dei costi e delle conseguenze dell’emigrazione sanitaria, determinata da una lunga, insana gestione delle aziende del Servizio sanitario regionale, che abbiamo sempre denunciato rilevando le responsabilità politiche di Giuseppe Scopelliti e Mario Oliverio, nonché dall’inadeguatezza dell’istituto del commissariamento della Sanità e soprattutto dal fatto che negli ultimi 20 anni la Calabria non ha nel complesso avuto 2miliardi e 600 milioni che invece le spettavano per tutelare il diritto alla salute». «Il nostro progetto – conclude D’Ippolito – prevede il ritorno alla Regione di tutte le competenze in materia di Sanità, il che richiede capacità, affidabilità e indipendenza che soltanto noi possiamo assicurare, come dimostrano i risultati fallimentari dei vecchi partiti».