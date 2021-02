Regionali, Lamezia Bene Comune aderisce al progetto De Magistris per la Calabria con Rosario Piccioni

LAMEZIA TERME – Nei giorni scorsi il nostro movimento ha discusso ampiamente al suo interno sull’opportunità di partecipare attivamente alle prossime elezioni regionali, portando avanti in ambito calabrese quei temi e quello stile di buona politica che hanno contraddistinto il nostro percorso fino oggi. Nel silenzio generale e nell’immobilismo della politica cittadina nell’ultimo anno, Lamezia Bene Comune ha tenuto alta l’attenzione sui temi della sanità e della tutela della salute delle persone, sull’etica e la legalità che purtroppo in Calabria non possono essere date per scontate, sulla difesa dell’ambiente e del territorio. Dopo un anno che ha visto esplodere l’emergenza “Calabria” in tutti in sensi, dall’emergenza sanitaria alle inchieste giudiziarie che hanno travolto gran parte della politica calabrese, il peggiore insulto ai calabresi in questo momento sarebbe quello di riproporre da parte del centrosinistra quelle stesse logiche di vecchia politica, autoreferenziali e autoconservatrici, che hanno tenuto e tengono sotto scacco la nostra regione. Al termine di un’ ampia discussione, quasi all’unanimità, il nostro movimento ha scelto di aderire al progetto politico che ruota attorno a Luigi De Magistris e Carlo Tansi, come espressione di quelle istanze di discontinuità e rinnovamento radicale di cui i cittadini calabresi hanno urgente bisogno. Non sono più tollerabili attendismi e posizionamenti dei singoli. La candidatura di De Magistris ha subito suscitato entusiasmo e partecipazione, coinvolgendo buone esperienze amministrative calabresi, realtà impegnate nel mondo dell’associazionismo, tanti cittadini fino ad oggi tenuti ai margini dalla politica calabrese di centrodestra e di centrosinistra. Abbiamo poi condiviso l’opportunità di esprimere una candidatura del nostro movimento nelle liste a sostegno di De Magistris. Dopo aver discusso ed esserci confrontati al nostro interno, abbiamo convenuto che la candidatura di Rosario Piccioni nelle liste di De Magistris possa rappresentare pienamente i valori del nostro movimento e soprattutto possa offrire a tutto il territorio lametino e all’area centrale della Calabria una rappresentanza qualificata, frutto di una storia di buona politica, competenza e impegno quotidiano, non certo di “improvvise resurrezioni” giusto in procinto di elezioni. Non è la candidatura di un singolo ma, come è sempre stato nel nostro movimento, è il percorso di buona politica fatto in città dal nostro gruppo che vogliamo mettere in gioco per sostenere una battaglia di cambiamento reale per la Calabria.

Movimento “Lamezia Bene Comune”

