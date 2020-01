San Giovanni in Fiore – Prosegue il tour elettorale di Carlo Guccione, candidato al consiglio regionale della Calabria per il Partito Democratico a sostegno di Pippo Callipo governatore. Oggi farà tappa a San Giovanni in Fiore. Alle ore 17.30 incontrerà i cittadini presso il Ristorante pizzeria “Da Paura” (via Fiume Lese). Insieme a Carlo Guccione saranno presenti il presidente della Provincia Franco Iacucci e la consigliera comunale Teresa Maria Sellaro.