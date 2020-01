Regionali, Salvini contestato a Lamezia

LAMEZIA TERME – Tensione a Lamezia Terme durante il comizio di Matteo Salvini, in Calabria in vista delle regionali del 26 gennaio. Alcuni manifestanti hanno cercato di raggiungere il palco ma sono stati fermati dalla polizia. Tanti gli striscioni contro il leader della Lega “Terrone leghista = traditore corrotto”, “Lamezia non si Lega” e tanti altri, con forze dell’ordine in assetto antisommossa per impedire l’accesso alla zona da parte degli antileghisti confluiti da piazza Mercato Vecchio, punto d’incontro del sit-in di protesta, e tenuti a distanza mentre intonavano “Bella ciao”.