Regionali, Siclari: “Con la Santelli ancora più forti”

REGGIO CALABRIA – «Il progetto è credibile e i candidati affidabili, per questo siamo molto avanti e siamo certi di consegnare la Calabria finalmente al Centrodestra con la prima donna governatore. Siamo consapevoli e soddisfatti della scelta perché siamo di fronte a una persona competente e preparata che ama la Calabria e non ha mai perso tempo per lavorare a favore di questa terra. Inoltre, il rapporto di piena fiducia e stima con il nostro leader Silvio Berlusconi, rafforzerà la sua azione di Governo a favore della Calabria».

Con queste parole il sanatore forzista reggino Marco Siclari che ha trascorso la giornata di sabato con la Santelli, lancia il progetto del centrodestra per tornare al governo della regione.