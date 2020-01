Regionali, Zingaretti a Lamezia: “Callipo è uomo libero, attenti alle invasioni”

LAMEZIA TERME – “Da segretario nazionale del Pd credo nella candidatura di Pippo Callipo, che è persona libera e non deve rispondere ad alcuno. Dico ai calabresi: attenti alle invasioni”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a Lamezia Terme. “Le invasioni ci sono, in realtà – ha aggiunto Zingaretti – dove si è votato di recente e la destra ha vinto, con assessori provenienti dal Veneto. Massimo rispetto per le scelte e le persone, ma agli elettori calabresi dico: difendete la libertà della Calabria e diffidate di chi vuole utilizzare questa terra meravigliosa per interessi di politica nazionale”.

“Noi con Callipo – ha detto ancora il segretario del Pd – siamo per una Calabria che non sia subalterna. Sappiamo che la battaglia sarà dura, ma pensiamo di essere partiti bene e vogliamo lavorare avendo creato un campo di forze ampio e unito per il futuro di chi vive oggi qui e soprattutto per i calabresi del futuro”.