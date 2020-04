Regione: trasferiti 13 milioni di euro a Calabria verde, Consorzi di Bonifica e Parco Regionale delle Serre Vibonesi

CATANZARO – L’assessore all’agricoltura e forestazione, Gianluca Gallo, comunica che ieri è stato disposto il trasferimento di oltre 13 milioni di euro in favore di Calabria verde, dei Consorzi di Bonifica e del Parco Regionale delle Serre Vibonesi.

Queste risorse, unitamente ai 16 milioni trasferiti lo scorso 2 Aprile, consentiranno agli enti beneficiari di provvedere al pagamento delle spettanze a tutti i lavoratori del comparto.

La soluzione, fortemente voluta dall’Assessore e dal presidente della Regione Jole Santelli, consentirà agli Enti interessati di garantire parte dei salari agli operai idraulico-forestali che operano in un ambito strategico. In questo particolare momento, segnato dall’emergenza Coronavirus, consentire alle maestranze di percepire il salario rappresenta un concreto aiuto a oltre 6.000 famiglie, esse pure ormai da tempo segnate dai disagi della pandemia.

“I finanziamenti concessi – evidenzia l’Assessore – si inquadrano nell’ambito del Programma regionale per l’attività di Forestazione e la gestione del patrimonio forestale, che la Giunta regionale ha voluto approvare appena insediata. L’intero Programma, che prevede interventi di oltre 200 milioni di euro, ad oggi risulta avere però una copertura finanziaria di 156 milioni. Questa situazione si è venuta a creare per il taglio di 40 milioni da parte del Governo in occasione dell’approvazione della legge di bilancio dello Stato: il rischio è che in mancanza delle risorse oggetto della drastica riduzione delle risorse vengano oggettivamente posti a rischio posti di lavoro e la possibilità di assicurare l’adeguata tutela di un territorio, come quello calabrese, ricco di bellezze naturali e paesaggistiche ma ambientalmente fragile. Tuttavia, pur tra le richiamate difficoltà, ritenendo che il comparto Forestale sia strategico per la Calabria in termini di lotta attiva agli incendi boschivi, le attività di manutenzione e salvaguardia dei territori montani, nonché per la messa in sicurezza dei bacini idrografici, la Regione ha messo in campo azioni concrete per consentire l’attuazione dello stesso Programma attraverso il lavoro delle maestranze utilizzate da Calabria verde, dai Consorzi di bonifica e dell’ente Parco delle Serre, con l’intento di valorizzare il comparto Forestale, uno dei principali obiettivi perseguiti dall’assessorato e dall’intera Giunta regionale”.