Regonali, Oliverio a Zingaretti: “Faccio un passo indietro”

CATANZARO – “Pur ritenendo di avere tutte le ragioni del mondo, non faccio dividere il bambino a metà. Di altri sono e saranno le responsabilità. La Storia si incaricherà di fare giustizia di tutto, presto o tardi. Io faccio un passo indietro per non consentire che venga distrutto e dilaniato un patrimonio che è la mia storia politica”. È quanto scrive, in una lettera aperta al segretario del Pd, Nicola Zingaretti, il governatore della Calabria Mario Oliverio annunciando il ritiro della sua candidatura a presidente.