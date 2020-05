Riapri Calabria, Savaglio: “Aiuto per le microimprese in difficoltà”

CATANZARO – “Riapri Calabria, una misura appartenente al progetto complessivo Riparti Calabria, ha lo scopo di aiutare le microimprese della Calabria in difficoltà a causa del COVID-19.

Una manovra importante che mostra come la Regione sia presente nei fatti concreti, cercando di fare il possibile per mantenere vivo il lavoro che tiene insieme l’intero tessuto sociale della nostra Terra, un lavoro spesso a conduzione familiare.

Sono contenta e spero che anche i beneficiari con questo sostegno siano in grado di tirare un sospiro di sollievo”.

Così Sandra Savaglio, assessore all’istruzione, università, ricerca e innovazione.