Rifiuti, nessun via libera ai conferimenti nella Sovreco

CATANZARO – Il dispositivo emesso dagli uffici regionali sui conferimenti nella discarica di Crotone non ha nulla a che fare con l’ordinanza emessa nei giorni scorsi ma riguarda una vecchia ordinanza del settembre 2019 che autorizzava il sovralzo della discarica di Sovreco per 120.000 tonnellate. Il settore regionale che si occupa delle valutazioni ambientali e delle autorizzazioni ha rilasciato nella giornata di ieri il decreto che ne conclude la procedura (decreto dirigenziale n.5734 del 22/05/2020).

I conferimenti nella discarica di Crotone si riferiscono a volumi di assestamento della sopraelevazione ordinata a suo tempo e autorizzati ieri dal settore. Nessuna marcia indietro quindi e nessun via libera ai conferimenti presso la discarica privata di Sovreco.