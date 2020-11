Rinuncia Gaudio, Furgiuele: “Speranza pessimo ministro, si dimetta”

LAMEZIA TERME – “Un altro commissario rinuncia a meno di 12 ore dalla nomina. E sono tre nel giro di pochi giorni, a conferma della pochezza politica del ministro Speranza e di un governo nemico della Calabria.

Perché solo un esecutivo ostile al riscatto sociale della nostra terra può agire con tanta arroganza e sciatteria.

Se Conte e Speranza avessero, infatti, avuto a cuore le sorti di una regione che sta pagando un tributo altissimo alle scelte sbagliate del governo, avrebbero convocato un tavolo con tutte le forze politiche coinvolgendo l’intera delegazione parlamentare calabrese.

Invece si susseguono nomine scriteriate che non reggono l’urto con la realtà sanitaria calabrese.

Una realtà che non ha bisogno di uomini soli al comando, ma di una gestione dell’emergenza concertata.

Speranza, al contrario, sta operando nella direzione del caos e del conflitto sociale, dando sfoggio di manifesta incompetenza in un periodo peraltro delicatissimo.

Ragion per cui, il ministro della sanità, davanti a questa ennesima figuraccia rassegni le dimissioni”.

Domenico Furgiuele – Lega