Riunione del Circolo PD E. Lauria

LAURIA – Mercoledì si è tenuta in video conferenza la riunione di alcuni iscritti del Circolo PD E. Lauria. Una riunione organizzata da Marco Rotella, membro dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico ed esponente dei Giovani democratici. La riunione si è svolta per dare un segno di ripartenza del Circolo, dopo le dimissioni dei mesi scorsi del segretario Antonio Menniti presente all’incontro di ieri.

La discussione,piena di input e di stimoli su imminente riorganizzazione del circolo e temi legati anche all’emergenza sanitaria in corso, è durata circa due ore con la presenza del Consigliere Regionale Libero Notarangelo. Nel corso della riunione è stato dato mandato a Marco Rotella di avviare la composizione dei nuovi organismi e nel frattempo impegnarsi nell’organizzazione di gruppi di lavoro che serviranno per elaborare una visione della città di Catanzaro nel segno dell’ascolto e della massima condivisione.