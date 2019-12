Riunione sul POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 in Cittadella

CATANZARO – Giovedì 19 dicembre 2019 si è tenuto presso gli uffici della Regione un incontro tra il vicepresidente e assessore alla programmazione nazionale e comunitaria della Regione Calabria, l’Autorità di Gestione e i responsabili del monitoraggio del POR Calabria 2014-2020, finalizzato a verificare lo stato generale di attuazione del programma sia in termini di spesa effettuata che in termini di rimborsi ottenuti.

La prima parte dell’incontro ha avuto ad oggetto l’avanzamento della spesa in relazione al raggiungimento del target “n+3” al 31 dicembre 2019. L’Autorità di Gestione ha provveduto a validare sul sistema di monitoraggio SIURP le attestazioni di spesa del POR Calabria FESR FSE. Le attestazioni sono state inoltrate telematicamente il 18 Dicembre 2019 all’Autorità di Certificazione per le attività di competenza della stessa.

Successivamente si è discussa la questione dell’attribuzione della riserva di efficacia. L’Autorità di Gestione ha rappresentato che la Commissione europea, sulla base dei dati presentati nell’ambito della relazione di attuazione annuale 2018 relativamente al conseguimento dei target finanziari, fisici e procedurali intermedi del performance framework al 31 dicembre 2018, ha attributo al Programma, con decisione C (2019) 6200 del 20 agosto 2019, la riserva di premialità per un importo di circa 143 milioni di euro, addizionali rispetto alla dotazione iniziale.

Ai fini del perfezionamento dell’attribuzione della premialità (riserva di efficacia), ai sensi dell’art. 22, par. 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Gestione ha sottoposto al Comitato di sorveglianza una proposta di rimodulazione del Programma mediante procedura di consultazione scritta avviata il 12 novembre 2019. Il 27 novembre 2019 la proposta di rimodulazione approvata dal Comitato di Sorveglianza è stata trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema SFC.