“Salute, Ambiente e territorio”: oggi incontro PD a Cosenza

COSNZA – Oggi, martedì 18 febbraio, alle ore 17.30, si terrà a Cosenza, presso la sede a Piazza Bilotti 43/F, la riunione degli iscritti al Circolo tematico del Pd “Salute, Ambiente e territorio”.

“Riprendere, con rinnovato e sincero impegno, un cammino capace di contribuire a ridare al Pd calabrese, e non solo, il ruolo di rappresentare ed aggregare il contesto sociale di cui si è espressione”. È quanto afferma il segretario di Circolo Enzo Damiano. “Bisogna scrivere una pagina tutta “bianca” in grado di far dimenticare la “vecchia” pagina che ha caratterizzato il Pd calabrese, un Partito senza regole, estremamente personalizzato ma soprattutto asservito all’assetto governativo regionale, già di per sé caratterizzato da disaffezioni, instabilità e debolezza sistemica. Urge cambiare: dopo la corsa alle estreme differenziazioni, agli egoismi, e molte volte ad una sdegnosa arroganza, che tanto danno ha causato in questi cinque anni al nostro territorio – sottolinea Enzo Damiano – si vadano a recuperare i valori dell’ascolto, della valorizzazione dei corpi intermedi, ciò significando concertazione e, come ci ricorda anche il movimento delle “sardine”, i valori della mediazione e della moderazione del linguaggio”.

Oltre ai vari problemi contingenti, quali sanità, ambiente, agricoltura e le questioni riguardanti le varie amministrazioni locali, si tenterà insieme di dare una prima valutazione al Piano Sud 2030, presentato a Gioia Tauro dal ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro all’Istruzione Lucia Azzolina.

All’assemblea del Circolo sarà presente anche il commissario provinciale del Pd Marco Miccoli, il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci e il consigliere regionale Carlo Guccione.