San Giovanni in Fiore, i socialisti florensi ricandidano Belcastro

San Giovanni in Fiore – “Il PSI sostiene la ricandidatura a sindaco di Pino Belcastro, per dare continuità all’azione politico amministrativa portata avanti in questi ultimi 5 anni”. E’ questo quanto emerso, in estrema sintesi, dalla riunione, assai partecipata, dei componenti della segreteria cittadina florense, a cui hanno preso parte anche il segretario regionale, Luigi Incarnato ed il segretario provinciale di Cosenza Franz Caruso.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima sereno e dinamico completamente affine ad una ideologia che è portata a sviluppare una visione di società “ideale” in cui i bisogni della collettività possano essere soddisfatti dall’agire politico-amministrativo, è stata attentamente esaminata la situazione politica attualmente presente a San Giovanni in Fiore in vista delle prossime elezioni amministrative. In questo contesto, con l’unico obiettivo di difendere la città dai populismi presenti in forza e da pseudo formazioni civiche che mascherano la presenza di destre retrive e demagogiche,la segreteria cittadina del PSI ha inteso indicare, con spirito di collaborazione a tutti gli alleati di centrosinistra, la strada più giusta per affrontare e vincere la prossima sfida elettorale nella città di Gioacchino. E’ stato ribadito, pertanto, il sostegno alla ricandidatura a sindaco di Pino Belcastro.

“Qualora la candidatura di Belcastro non verrà riproposta – è stato affermato in un documento inviato anche al commissario provinciale del PD, Marco Miccoli – il PSI in alternativa unica proporrà la candidatura a Sindaco di un suo rappresentante politico”.

I Socialisti sangiovannesi, infine, nel confermare la loro lealtà e coerenza all’alleanza PD+PSI, hanno espresso preoccupazione per la situazione politica molto eterogenea e confusionaria presente a San Giovanni in Fiore, motivo per il quale ritengono necessario raggiungere il prima possibile convergenze ed unità di intenti all’interno del centrosinistra e con il PD.