San Giovanni in Fiore, l’assessore Gentile smentisce fake news su discarica Vetrano

SAN GIOVANNI IN FIORE – “Smentisco categoricamente quanti sulla rete continuano ad affermare che si sversa nella discarica di Vetrano, evidenziando episodi e situazioni del tutto ingannevoli e che nulla hanno a che fare con la realtà”. È quanto afferma l’assessore all’ambiente, Giovanni Gentile, intervenendo a piede teso per ripristinare la verità dei fatti.

“Si sta creando un falso allarmismo all’interno della nostra comunità – prosegue Gentile – ritenendo di poter fare presa sulla cittadinanza utilizzando una problematica assai avvertita a San Giovanni in Fiore in spregio della verità e, soprattutto, della buona fede dei nostri amministrati. Un atteggiamento che condanno senza se e senza ma, perchè è volto a prendere in giro i sangiovannesi. Ed, infatti, ribadisco che alla discarica di Vetrano giungono quotidianamente 5/ 6 mezzi pesanti, che conferiscono presso il lotto 1, solo ed esclusivamente “compost fuori specifica”, ossia la frazione organica stabilizzata ed igienizzata a completamento del processo di “tombatura”. Di ciò mi assicuro, nonostante la garanzia della sorveglianza Arpacal, personalmente con frequenti sopralluoghi, l’ultimo dei quali è stato fatto ieri, mercoledì 18 dicembre 2019, insieme al comandante dei Vigili Urbani che ha provveduto a stilare adeguato verbale in merito”.

“Rassicuro, pertanto – conclude Giovanni Gentile – l’intera popolazione, mettendoci la faccia per come ho sempre fatto nella mia vita”.