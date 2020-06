San Giovanni in Fiore, pronto il regolamento per sostenere le attività economiche nel centro storico

SAN GIOVANNI IN FIORE – Presentato in commissione bilancio dall’assessore alle attività produttive, Milena Lopez, il regolamento per la concessione di benefici a quanti intenderanno aprire nuove attività economiche e commerciali nel centro storico florense.

“La commissione nella sua interezza – afferma l’assessore Lopez – ha accolto positivamente e favorevolmente il provvedimento, offrendo anche un contributo migliorativo in alcuni passaggi. Presto, pertanto, saremo in grado di portare il regolamento in Consiglio Comunale per la sua approvazione contribuendo così a favorire un percorso di rilancio fattivo della parte antica del nostro territorio”.

“La valorizzazione, la tutela e lo sviluppo del nostro meraviglioso centro storico- prosegue Milena Lopez- è stato un punto centrale nell’azione amministrativa che abbiamo portato avanti in questi cinque anni. Un dato di fatto testimoniato dai numerosi interventi effettuati a tutela del suo straordinario patrimonio culturale ed architettonico, come, per fare pochi esempi, le iniziative avviate nella biblioteca comunale, l’apertura dei Magazzini Badiali, le aperture straordinarie dei cori notturni, le iniziative di promozione e valorizzazione del Museo Demologico e delle tradizioni locali, le giornate dedicate alla figura di Gioacchino da Fiore, le numerose iniziative ludiche e culturali, le giornate Fai e touring Club. Accanto a ciò,però, per offrire un’accoglienza adeguata a visitatori e turisti, capace di competere all’interno del vasto e complesso panorama calabrese, è più che mai necessario attivare nuovi ed importanti servizi incentivando la nascita di nuove attività commerciali tali da completare l’offerta turistica. A tal fine abbiamo ritenuto opportuno sostenere l’iniziativa privata con la concessione di agevolazioni fiscali e tributarie a soggetti che intendano realizzare attività imprenditoriali di specifica tipologia con sede operativa e/o unità locale nel centro storico. Diverse le iniziative ammissibili ed i settori di intervento come l’artigianato, la fornitura di servizi turistici e/o destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali ed artistici, al tempo libero ed allo sport, alla gestione associazionistica e di volontariato sociale ed assistenziale anche a carattere sanitario, il commercio al dettaglio e tutte le attività rientranti nel campo della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, pub e birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie,ecc.)”.

“Questo provvedimento – conclude l’assessore Lopez – che è stato possibile attuare solo ora grazie al risanamento delle casse comunali ed al superamento del dissesto finanziario in cui abbiamo trovato il Comune quando ci siamo insediati, non solo valorizzerà e renderà competitivo il centro storico sangiovannese nell’offerta turistica della Calabria, quanto favorirà la creazione di nuove opportunità di lavoro per i nostri concittadini, generando, è questo il nostro auspicio, un nuovo e diffuso benessere collettivo”.