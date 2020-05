San Giovanni in Fiore, riunione in Cittadella su Discarica del Vetrano

San Giovanni in Fiore – È prevista per martedì prossimo, 12 maggio 2020, in Cittadella regionale la riunione per discutere la problematica della discarica del Vetrano. All’incontro parteciperanno il sindaco, Pino Belcastro, e l’assessore all’ambiente, Giovanni Gentile che ribadiranno la propria contrarietà alla riapertura della discarica.

“La riunione – affermano Belcastro e Gentile – segue un primo incontro in video conferenza, assai cordiale, avuto con l’assessore regionale all’ambiente Sergio De Caprio, di cui abbiamo apprezzato l’atteggiamento di estrema disponibilità manifestato nei confronti della nostra comunità, che accolse esterrefatta ed in maniera del tutto inaspettata l’ordinanza di riapertura della discarica a firma del Presidente Santelli. Noi e le nostre popolazioni, infatti, avevamo dato per scontato, a seguito della comunicazione di chiusura della discarica fattaci pervenire dal Consorzio Valle Crati il 25 febbraio scorso, che la questione fosse ormai risolta definitivamente. Purtroppo, oggi le cose sono cambiate anche a seguito delle criticità dovute all’attuale emergenza sanitaria. Ne prendiamo atto ma, fermo restante il senso di responsabilità che tutti ed ognuno dobbiamo avvertire per contrastare e vincere la battaglia che si sta combattendo contro il Coronavirus, riteniamo di dover ricercare a tutti i costi soluzioni condivise, che dovranno assicurarci la definitiva chiusura della discarica. E’ con grande spirito di collaborazione, pertanto, che ci apprestiamo a sedere al tavolo di confronto convocato dalla Regione Calabria, consapevoli dell’emergenza rifiuti che oggi vede nuovamente in sofferenza la Calabria, ma sicuri che essa non possa ricadere ancora una volta e per molto altro tempo ancora sui nostri territori”.